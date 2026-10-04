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Kaynak: Haber Merkezi

Hollywood'un dünyaca ünlü isimlerinden Michael Douglas, yaklaşık 40 yıl boyunca sakladığı özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Douglas, yakında yayımlanacak “One Helluva Ride” adlı anı kitabında, 1984 yapımı “Romancing the Stone” filminin çekimleri sırasında rol arkadaşı Kathleen Turner ile aşk yaşadığını anlattı.

Douglas, o dönemde ilk eşi Diandra Luker ile ayrı yaşadıklarını ve ikisinin de evlilik dışı ilişkilerinin bulunduğunu belirtti.Holly

“HERKES UYUDUKTAN SONRA ODASINA GİDERDİM”

Kathleen Turner'ı “zeki, komik ve seksi” sözleriyle anlatan Douglas, sette başlayan yakınlıklarının zaman içerisinde ilişkiye dönüştüğünü söyledi.

Douglas, “Önce arkadaş olarak, sonra rol arkadaşı olarak ve nihayetinde sevgili olarak birbirimizi bulduk.” ifadelerini kullandı.

Çekimlerin ardından birlikte vakit geçirdiklerini anlatan oyuncu, herkes uyuduktan sonra gizlice Turner'ın otel odasına gittiğini de itiraf etti.

İLİŞKİYİ SET EKİBİNDEN GİZLEDİLER

Douglas, ilişkilerini rol arkadaşları Danny DeVito, yönetmen Robert Zemeckis ve diğer set çalışanlarından sakladıklarını anlattı.

Gizli ilişkinin, eşi Diandra ve oğlunun sete gelmesiyle sona erdiğini belirten Douglas, eşinin durumdan şüphelendiğini söyledi.

Douglas, Diandra'nın bir noktada Kathleen Turner ile yalnız kaldığını ve kendisiyle hala evli olduklarını Turner'a açık şekilde hatırlattığını ifade etti.