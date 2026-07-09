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Dünyaca ünlü pop yıldızı, yıllardır sahne performanslarında kullandığı püsküllü ve boncuklu kostümlerle dans figürlerini sergiliyor. Özellikle oryantal esintiler taşıyan koreografilerinde hareketi daha belirgin hale getiren bu tasarımlar, zaman içinde sanatçının stil kimliğinin ayrılmaz bir parçasına dönüştü.

Yaklaşık 300 milyon dolarlık serveti ve üç Grammy ödülü bulunan Shakira, 2020 yılında bu tarzı bir adım ileri taşıyarak kendi bikini tasarımlarını hazırlamaya başladı. İlk olarak eflatun-mor tonlarındaki boncuklu ve püsküllü bikiniyi sosyal medya hesabında paylaşan sanatçı, tasarımın kısa sürede dünya genelinde büyük ilgi görmesini sağladı.

Maldivler tatilinde çekilen fotoğrafıyla gündem olan Shakira, paylaşımında, "Bu, kendim tasarladığım ve arkadaşım Bego'nun benim için diktiği yeni mayo. Yaz aylarında her zaman kendi tasarımlarımı yaratmaya ihtiyaç duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen yıllarda aynı çizgiyi koruyan yıldız isim, leylak, neon pembe ve son olarak kırmızı renklerde hazırladığı püsküllü bikini tasarımlarını giymeye devam etti. Böylece bu tasarımlar, sadece bir plaj kombini olmaktan çıkarak Shakira'nın kişisel marka kimliğinin sembollerinden biri haline geldi.

48 yaşındaki şarkıcı, "Las Mujeres Ya No Lloran" dünya turnesine verdiği kısa arada, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü hafta sonunu ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Miami Beach'te geçirdi. Bir yatta tatil yapan sanatçı, denizde ve havuz başında görüntülenirken tercih ettiği kırmızı püsküllü bikiniyle yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Lübnan kökenli bir baba ile İspanyol ve İtalyan kökenli bir annenin kızı olan Shakira, müzik kariyerindeki başarısını moda tercihleriyle de desteklemeyi sürdürüyor. Sanatçının yıllardır istikrarlı biçimde kullandığı püsküllü bikini tasarımları, bugün hem sahne estetiğinin hem de kişisel markasının en ayırt edici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.