Miami Heat, deplasmanda Utah Jazz’ı 147-116 yenerek bu sezon hücum gücünü bir kez daha gösterdi. Bam Adebayo, 26 sayı ve 15 ribauntla sezonun 16. double-double’ını yaparken, Pelle Larsson 20 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Miami’de yedi oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Kenardan gelen Nikola Jovic 6/12 şut isabetiyle 23 sayı üretirken, Andrew Wiggins 17, Simone Fontecchio 14 ve Norman Powell 13 sayı kaydetti. Kasparas Jakucionis ise 12 sayıyla maçı tamamladı.

Bu sonuçla Heat, bu sezon 140 ve üzeri sayı attığı sekiz maçın tamamını kazanarak 8-0’lık etkileyici bir seriye imza attı.