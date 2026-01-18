NBA'de Miami Heat, Oklahoma City Thunder’ı 122-120 mağlup ederek rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Kaseya Center’da Batı Konferansı lideri Thunder’ı konuk eden Heat, Bam Adebayo’nun 30 sayı ve 12 ribauntluk performansı, Norman Powell’ın 19 ve Pelle Larsson’un 16 sayılık katkısıyla sezonun 22. galibiyetini elde etti.

Thunder cephesinde ise Shai Gilgeous-Alexander 39, Aaron Wiggins ise 18 sayılık performans gösterdi; ancak bu, takımın sezonun 8. yenilgisini önlemeye yetmedi.

BİR SONRAKİ KARŞILAŞMALAR

Miami Heat, bir sonraki maçta Golden State Warriors karşısına çıkacak. OKC ise Cleveland ile karşılaşacak.