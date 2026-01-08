Frankenstein, Everest ve Infinity Pool gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Mia Goth, son röportajıyla magazin gündemine oturdu.
Mia Goth'un hırsızlık itirafı: Ergenlikte her şeyim çalıntıydı
Dünyaca ünlü oyuncu Mia Goth, bir röportajında ergenlik döneminde hırsızlık yaptığını açıkça itiraf etti. Bu samimi açıklaması herkesde büyük şaşkınlık yarattı.
Ünlü oyuncu Mia Goth, ergenlik döneminde saç bandından ayakkabıya kadar giydiği her şeyin çalıntı olduğunu itiraf etti. "Tutuklanıyorsun ve sonra bırakılıyorsun" diyerek geçmişteki hırsızlık maceralarını samimiyetle anlattı.
'SAÇ BANDIMDAN KÜPELERİME HER ŞEY ÇALINTIYDI'
Ünlü oyuncu, gençlik yıllarıyla ilgili itirafıyla şoke etti.
Ergenliğinde hırsızlık yaptığını söyleyen Goth, "Bir dönem vardı ki, üzerimdeki saç bandımdan küpelerime, taytımdan ayakkabılarıma ve aradaki her şeye kadar giydiğim her şey çalıntıydı."
Ayrıca, "Tutuklanıyorsun ve sonra bırakılıyorsun." dedi.
MİA GOTH KİMDİR?
Mia Goth (tam adı Mia Gypsy Mello da Silva Goth), 25 Ekim 1993 tarihinde Londra'da doğmuş İngiliz oyuncu ve modeldir. Annesi Brezilyalı, babası Kanadalıdır; anneannesi ünlü Brezilyalı oyuncu Maria Gladys'tir
Çocukluğu hareketli geçmiş: Doğumundan kısa süre sonra Brezilya'ya taşınmış, 5 yaşında İngiltere'ye dönmüş, 10 yaşında bir süre Kanada'da yaşamış ve 12 yaşında annesiyle Londra'ya yerleşmiştir.
14 yaşında bir festivalde keşfedilerek mankenliğe başlamış, Vogue ve Prada gibi markalarla çalışmıştır.
Oyunculuk kariyerine 2013 yılında Lars von Trier'in tartışmalı filmi Nymphomaniac ile adım atmıştır. Ardından The Survivalist (2015), Everest (2015), A Cure for Wellness (2016), Suspiria (2018), High Life (2018) ve Emma (2020) gibi filmlerde rol aldı.
Gerçek çıkışını ise korku türündeki performanslarıyla yaptı: Ti West'in X (2022), Pearl (2022) ve MaXXXine (2024) üçlemesinde başrolde yer aldı (Pearl karakterini hem genç hem yaşlı haliyle canlandırdı).
Ayrıca Infinity Pool (2023) ve Guillermo del Toro'nun Frankenstein uyarlamasında (2025) önemli roller üstlendi.
Kişisel hayatında, Nymphomaniac setinde tanıştığı oyuncu Shia LaBeouf ile uzun süreli bir ilişkisi oldu; 2016'da evlendiler, 2018'de boşandılar ancak daha sonra yeniden bir araya geldiler. 2022'de kızları Isabel doğdu.
Mia Goth, özellikle yoğun ve karanlık rollerle tanınan, korku sinemasının yükselen yıldızlarından biridir.