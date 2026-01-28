İngiliz dış istihbarat servisi MI6’in başına geçen ilk kadın yönetici Blaise Metreweli, teşkilatın stratejisinde köklü bir yön değişikliğine gidileceğini açıkladı. Metreweli, MI6’in artık yalnızca istihbarat toplayan bir yapı olmayacağını, hasımlara karşı daha aktif ve agresif karşı tedbirler uygulayacağını söyledi.

Göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk kamuya açık konuşmada Metreweli, Çin yerine odağın doğrudan Rusya’ya çevrildiğini vurguladı. Rusya’nın Avrupa genelinde yürüttüğü iddia edilen kundaklama, sabotaj, siber saldırılar ve askeri üslere yönelik dron tacizlerini “kaos ihracı” olarak nitelendiren Metreweli, “Düşmanı sadece anlamayacağız, onlara karşı koyacağız” ifadelerini kullandı.

MI6, son yıllarda kamuoyundaki profilini yenilemek için yoğun bir imaj çalışması yürütmüştü. Gizli İstihbarat Servisi (SIS) olarak da bilinen kurum, James Bond filmlerinin kurgusal dünyasından ve John le Carré romanlarının atmosferinden sıyrılarak, kendisini modern İngiltere’nin “çeşitli, kapsayıcı ve sınıfsız” bir yansıması olarak konumlandırmaya çalıştı.

Bir önceki başkan Sir Richard Moore, “C” kod adıyla yürüttüğü görev süresince sosyal medya üzerinden kurumun aile dostu bir kariyer alanı olduğu mesajını öne çıkarmıştı.

SOE vurgusu: ‘Gri bölgede’ aktif operasyon dönemi

Ancak Foreign Policy dergisinde yer alan değerlendirmeye göre, Metreweli’nin atanması yalnızca sembolik bir imaj hamlesi değil, MI6’in temel işleyişinde stratejik bir kırılmaya işaret ediyor. Kariyerinin önemli bir bölümünü teknoloji ve bilimsel ekipmanların geliştirildiği “Q” biriminde geçiren Metreweli, sahadaki operasyonel tecrübesiyle tanınıyor.

Metreweli’nin konuşmalarında özellikle vurguladığı referans, İkinci Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill’in talimatıyla kurulan Special Operations Executive (SOE) oldu. SOE, işgal altındaki Avrupa’da sabotaj ve direniş faaliyetleri yürütmesiyle biliniyordu. Metreweli, MI6’in barış ile savaş arasındaki “gri bölgede” artık daha görünür ve etkili olacağını söyledi.

Bu yaklaşım, MI6’in son yıllarda yalnızca “uygulanabilir sırlar” ve üst düzey veri toplamaya odaklanan muhafazakâr çizgisine dolaylı bir eleştiri olarak değerlendiriliyor. Kurumun performansına yönelik eleştiriler, istihbarat çevrelerinde uzun süredir dile getiriliyor.

SIS’in çıktılarını değerlendiren eski bir bakan, ulaşılan sonuçları “etkileyici olmaktan uzak” olarak nitelendirirken, eski başkan yardımcısı Nigel Inkster, kurumun özellikle Çin gibi alanlarda dil ve kültürel uzmanlık açısından zayıfladığını savunmuştu.

Metreweli’nin vizyonu ise modern gözetleme teknolojilerinin yarattığı kuşatmayı “örtülü eylemler” (covert action) yoluyla aşmayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu kapsamda psikolojik operasyonlar, finansal veri sızıntıları ve dezenformasyon kampanyaları gibi yöntemler gündemde.

Bu stratejinin bir ön provası olarak Ukrayna örneği gösteriliyor. SIS’in Ukraynalı kurumlara verdiği eğitim ve teknik destek, yeni dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu “atak” çizginin siyasi riskleri de beraberinde getirdiği, Londra’daki tartışmaların odağında yer alıyor.

Metreweli, “Bu adımlarla etkimizi cesaretle sahaya yansıtacağız” sözleriyle MI6’in yeni döneminin çerçevesini çizdi.