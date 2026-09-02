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Kaynak: İHA

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Z.B., internette MHRS randevusu almak amacıyla arama yaptığı sırada dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte internet sitesine girdi. Site üzerinden işlem gerçekleştiren Z.B., daha sonra dolandırıldığını fark etti.

KREDİ KARTINDAN 44 BİN 444 LİRA HARCANDI

Bir süre sonra kredi kartını kontrol eden Z.B., bilgisi ve rızası dışında 44 bin 444 lira tutarında harcama yapıldığını belirledi.

Durumu polise bildiren Z.B., dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.