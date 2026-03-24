Son günlerde sosyal medyada gündem olan bir dolandırıcılık iddiası, yurttaşları tedirgin etti.

Google üzerinden aratıp , MHRS randevu sistemine giren vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşerek, MHRS randevu sistemine benzer bir siteye yönlendirildiği, ve karşılarına bir para cezası çıktığı öne sürüldü.

İddiaya göre, randevu almadan önce cezanızı ödemeniz isteniyor ve cüzi bir miktarda ceza gösteriliyor. Ödeme için ekrana gittiğinizde ise "313,07 €" gibi çok yüksek bir ödeme için onay mesajı geliyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

‘İDDİALAR ASILSIZDIR’

Yapılan açıklamada, “Çeşitli mecralarda yer alan, “MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı” iddiaları asılsızdır.

MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Söz konusu iddialarda paylaşılan “Randevu İptal Cezası Bildirimi” gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir.

Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS’nin resmi internet sitesi (http://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir.

Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.