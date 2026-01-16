Sosyal medyada yayılan ve MHP Genel Merkezi’nin yer aldığı Balgat'taki Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nin isminin değiştirilerek tabela asılacağı öne sürülen paylaşımlar üzerine CHP'den resmi bir açıklama geldi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Ankara Büyükşehir Belediyemizin, MHP Genel Merkezi'nin bulunduğu caddenin adını Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirdiği yönünde sosyal medyada çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Ankara Büyükşehir Belediyesi kanadından ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.