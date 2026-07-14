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Kaynak: Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gökçebey İlçe Teşkilatı’nın eski başkanlarından Ali Gücük’ten acı haber geldi. 67 yaşındaki Ali Gücük bir süre önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gücük, Ereğli Anadolu Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

MHP TEŞKİLATINDA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Ali Gücük’ün, MHP Gökçebey İlçe Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar ilçe başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi.

Parti teşkilatında önemli görevlerde bulunan Gücük’ün vefatı, ailesi, yakınları ve MHP camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Gücük’ün cenaze töreniyle ilgili detayların ailesi tarafından paylaşılacağı öğrenildi.