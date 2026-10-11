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Kaynak: Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Afşin-Göksun kara yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

MİLLETVEKİLİ ZUHAL KARAKOÇ YARALANANLAR ARASINDA

Kazada yaralananlar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



