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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, “Kardeşlik Kalbimizde Gelecek Aklımızda” temasıyla düzenlenen MHP Manisa 15. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Kongrede “Terörsüz Türkiye” sürecine değinen Savaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tehdit edildiğini iddia etti.

BAHÇELİ'NİN TEHDİT EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Savaş, konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine karşı çıkan kesimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

MHP'li Savaş, “Terörsüz Türkiye sürecinde liderimiz Devlet Bahçeli'yi tehdit edenler oldu” ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL AÇIKLAMASI

Savaş, sürece yönelik uluslararası ve iç politikada rahatsızlık bulunduğunu savunarak ABD ve İsrail'i de konuşmasında gündeme getirdi.

MHP Manisa İl Başkanı, “Terörsüz Türkiye” projesine kimlerin karşı çıktığını sorgulayarak ABD ve İsrail'in süreçten rahatsız olduğunu ileri sürdü. Türkiye içinde de süreçten rahatsız olan kesimler bulunduğunu savunan Savaş, bu kesimlerin meydanlara çıkarak süreci baltalamaya çalıştığını iddia etti.