Cumhur İttifakı ortağı MHP kanadından 18 bin 939 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı için adeta itiraf gibi bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, açıklanan emekli maaşını 'sefalet ücreti' olarak nitelendirdi.

MHP’Lİ İSİMDEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 30.89 oranında açıklamasından sonra SSK ile Bağ‑Kur emeklilerine, Temmuz–Aralık 2025 dönemindeki yüzde 12,19 oranında enflasyon farkı yansıtıldı.

Enflasyon oranı ile beraber 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 18.939 TL'ye çıkarıldı.

Belirlenen rakamın yeterli olmadığının altını çizen MHP'li Yönter, "Biz 16 milyonu bulan, hatta aşan emeklilerimizin billahi sonuna kadar yanındayız. Sefalet miktarı olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi lazım. Kök ücretin artırılması lazım" sözlerini sarf etti.

"EMEKLİLERİMİZ İSYAN ETMEKTE HAKLI”

TV100'de yayınlanan Gün Ortası programında sunucu Hande Aydemir'in "Nasıl olacak" şeklindeki sorusuna yanıt veren Yönter, "Allah bes baki heves, bir umuttur yaşamak. Olacak" dedi.

Emeklilerin isyan etmekte haklı olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı, "Emeklilerimiz ne derse haklı. Onlar mücadeleyle geçen bir ömrün manevi ve maddi mükafatını bekliyorlar. Çok haklılar. Çok. Helali hoş olsun onlara. Biz yeri ve zamanı geldiğinde her türlü desteği inşallah vereceğiz" şeklinde konuştuç