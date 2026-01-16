"ŞÜKÜRSÜZLÜK BU MEMLEKETİN SONU OLACAK"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, emekli maaşlarıyla ilgili "Ben şundan çok rahatsızım. Bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum." dedi.

TOPLAMAYA ÇALIŞTI

Emekliler için kurduğu cümlelerin farkına varan Alıcık durumu toparlamaya çalışarak, "Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Ama ben bir daha söylüyorum. Biz paranın gücünü arttırmamız lazım. Alım gücünü arttırmamız lazım. Fiyatların bir günde değişen bir toplum olmaktan çıkartmamız lazım. Etinden, pirincinden, süresinden, yiyeceğinden, giyeceğinden hepsine kadar devletimizin bu konuyla ilgili yapması lazım" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli Salı günü yaptığı grup toplantısında emeklilere sahip çıkmış, "Kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken bizler rahat olamayız. Onları sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız, hepsine hürmetlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.