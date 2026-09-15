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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, YENİ Parti'nin isim tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Yıldız, 24 Temmuz 2026'da Özgür Özel ve CHP'den ayrılan 90 milletvekilinin “YENİ Parti” adıyla bir siyasi parti kurduklarını belirtti.

“Yenilik Partisi” adıyla daha önce kurulan partinin temsilcisinin YENİ Parti ismine itiraz etmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YENİ Parti'ye “Parti adını değiştirin” uyarısında bulunduğunu aktaran Yıldız, siyasi partilere ilişkin mevcut düzenlemeye de dikkat çekti.

Yıldız, bugün Yargıtay Başsavcılığı'nda kaydı bulunan siyasi parti sayısının 189, Yüksek Seçim Kurulu'nun 2026/159 sayılı kararına göre seçime katılma şartlarını taşıyan siyasi parti sayısının ise 41 olduğunu belirtti.

Son milletvekili genel seçiminde seçime iştirak eden bazı partilerin oy oranlarına da değinen Yıldız, “tabela partisi” olarak nitelendirdiği ve ülkenin toplumsal hayatına katkısı olmadığını savunduğu partilerin oy oranlarının en fazla binde iki olduğunu ifade etti.

Yıldız, son milletvekili genel seçimine katılan 24 siyasi partiden 14'ünün binde bir ile binde iki arasında oy aldığını, bazı partilerin ise ülke genelinde 100-200 üyesinin dahi olmadığının görülebileceğini kaydetti.

YENİ SİYASİ PARTİLER İÇİN ÜYE SAYISI ŞARTI ÖNERİSİ

“Siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu” defalarca dile getirdiklerini belirten Feti Yıldız, yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Yıldız, önerisini şöyle açıkladı:

“Mesela bir örnek olarak, en az 41 il nüfusu ve bunların 1/3 ilçelerinde il-ilçe yönetim kurulu üye sayısı, il nüfus sayısı veya seçmen sayısının 0/001 üyesini (bu oran alt ve üst sınırı tartışılabilir) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tasdik ettirip, İçişleri Bakanlığı'na teslim etmeyen siyasi partiler kuruluşunu tamamlamamış sayılmalıdır.”

Feti Yıldız böylece yeni kurulacak siyasi partilerin belirli bir üye sayısına ulaşmasını zorunlu hale getiren bir düzenleme yapılmasını önerdi.