Milli Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu’nun nihai raporu beklenirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, “Komisyonun Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur.” dedi.

Teröristbaşı Öcalan’a umut hakkının yer alıp almayacağının tartışıldığı süreç komisyonun beklenen raporu hakkında MHP’den yeni bir çıkış geldi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, komisyonun umut hakkında uzlaştığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu üzerinde yapılan spekülasyonlara karşı şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak gereği duyulmuştur. Komisyonun, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur.” dedi.

Türkiye’nin üniter devlet yapısının, toprak bütünlüğünün, Türkçe'nin resmi dil staüsünün, laik Cumhuriyet ilkelerinin üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerler olduğunu belirten Yıldız, “Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“UMUT HAKKINDA UZLAŞTIK” DEMİŞTİ

Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi parti gruplarının temsilcileriyle yaptığı kabulün ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuş ve "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Raporda olacak," demişti.

Yıldız, AİHM kararlarında umut hakkına değinildiğini hatırlatarak, hazırlanacak raporda hem AİHM hem de Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasının tavsiye edileceğini, bu nedenle umut hakkının da metinde bulunacağını dile getirmişti.