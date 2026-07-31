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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Siyasi Parti Kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir" şeklindeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu ifadelerinin herhangi bir siyasi partiyi işaret etmediğini söyleyen Yıldız, yapılan bazı değerlendirmelerin Anayasa'da yer alan "odak olmak" kavramını doğru yorumlamadığını söyledi.

2001'DEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE ATIF YAPTI

Yıldız, açıklamasında, bir siyasi partinin kapatılabilmesi için Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddelerinde düzenlenen şartların bulunduğunu hatırlattı. "Odak olmak" kavramının hukuki bir terim olduğuna dikkat çeken Yıldız, 3 Ekim 2001 tarihli anayasa değişikliği kapsamında yer alan düzenlemeye atıfta bulundu.

ANAYASANIN 69'UNCU MADDESİ

Anayasa'nın 69'uncu maddesinin altıncı fıkrasını paylaşan Yıldız, bir siyasi partinin, üyelerince yoğun şekilde işlenen fiillerin parti yönetim organlarınca açıkça ya da zımnen benimsenmesi veya bu fiillerin doğrudan parti organlarınca kararlılıkla işlenmesi halinde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayıldığını aktardı.

Yıldız'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Siyasi Parti Kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir. Öncelikle belirtmek gerekirse, X hesabımdan yaptığım paylaşımda herhangi bir Siyasi Parti işaret edilmemiştir.

Medyada konu hakkında görüş bildiren bazı kişilerin “Odak olmak” kavramını kavramadıkları görülmüştür. Bu şahıslar için “Odak olmak ”nedir, kısaca izah etmeye çalışacağım. Bir siyasî partinin Anayasanın 68’inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerinden dolayı kapatılabilmeleri için, siyasî partinin “tarif edilen nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline” gelmiş olması gerekir.

3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu kapsamında, Anayasasının 69’uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre: “Bir siyasî parti, tarif edilen fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır”. Şimdi anlayabildiniz mi?"