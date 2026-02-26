MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dezenformasyonla mücadele kanununa ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin haber ve gazetecilerle bir sorunu olmadığını ifade etti.

Yıldız, Türkiye’nin dünyada yalan haberin en çok üretildiği ülkeler arasında yer aldığını belirterek, bazı medya kuruluşlarının izleyicileri bilerek yanılttığını öne sürdü.

'YALAN HABER CİDDİ TEHDİT'

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Yıldız, yalan haberin kasıtlı olarak üretilip yayılmasının birey ve toplum iradesini olumsuz etkilediğini, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Dezenformasyonun ciddi bir tehdit haline geldiğini vurgulayan Yıldız, bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nda yeni bir suç düzenlemesine gidildiğini söyledi.

BEŞ ŞART VURGUSU

Yıldız, Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlığıyla müstakil bir suç ihdas edildiğini belirterek, suçun oluşması için maddede yer alan beş şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Kanun teklifinin ilk imzacısı olduğunu anımsatan Yıldız, düzenlemeye yönelik eleştirilerin büyük bölümünün kanun metni ve gerekçesi okunmadan yapıldığını savundu.

ELEŞTİRİ VE HABER VERME SUÇ DEĞİL

Türk Ceza Kanunu’nun 218. maddesine işaret eden Yıldız, “Haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” hükmünün açık olduğunu belirtti.

Haber verme sınırını aşmayan bildirimlerin dezenformasyon suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade eden Yıldız, “Dezenformasyonla mücadele kanununun haberle, haberciyle bir meselesi yoktur” dedi.