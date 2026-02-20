MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te Meclis'te yaptığı konuşmayla başlayan süreç takvimin bundan sonra nasıl işleyeceği sorusu gündemde. Süreç kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde hazırladığı ortak rapor oy çokluğuyla kabul edildi.

KRİTİK EŞİT: ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKMASI

Raporda, PKK’nın tüm unsurlarıyla kendini feshetmesi ve silah bırakmasının istihbarat ve güvenlik birimlerince tespit ve teyit edileceği vurgulanıyor. Raporda "Kritik Eşik: Örgütün Silah Bırakması" başlıklı bölüm şöyle:

"Süreçte en kritik eşik, PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırak tığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.

Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgüt tehdidinin sona erdiğinin ilanı ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinin hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktasını teşkil edecektir.

Tespit ve teyit mekanizmasının, devletin ilgili kurumları arasındaki eş güdümle; objektif, ölçülebilir, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere göre işlemesi gerekir.

Örgütün tüm unsurlarıyla feshi ile silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda genel anlayış birliği vardır."

'UMUT HAKKI'

Komisyon üyesi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, PKK’nın feshedilip silah bıraktığının teyit edilmesinden sonra ‘Umut Hakkı’ ve PKK’lılara yönelik infaz düzenlemelerinin hayata geçirilebileceğini söyledi. Yıldız, kayyum ve ifade özgürlüğü gibi düzenlemeler için silah bırakmanın teyit edilmesinin beklenmesine gerek olmadığını belirtti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Yıldız, “Kayyum düzenlemesinin silah bırakmayla ne alakası var? Kayyum ve ifade hürriyetiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir” dedi.

Yıldız, Saymaz'ın "Hemen yapılabilir yani. Umut hakkı dahil." ifadesine 'tabi tabi' yanıtı verdi.

'TEYİT MEKANİZMASI BAŞLANGIÇ İÇİN ŞART'

Yıldız, TBMM’nin hukuki düzenlemeler için Ramazan’dan sonra çalışmaya başlayacağını ve tatile girene kadar işini bitirmesi gerektiğini ifade ederken takvime ilişkin de şunları ifade etti:

"PKK’nın tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesi gerek. Bu sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması yalnızca örgüt tehdidinin sona erdiğinin ilanı ile kalmayacak, oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinin hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktasını teşkil edecek. Yani, teyit mekanizması başlangıç için şart."

Yıldız bu tespiti MİT, Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve emniyet birimlerinin yapacağını ifade ederek, "Raporlar Milli Güvenlik Kurulu’na gelir. MGK’dan “PKK feshedilmiştir, silahlar toplatılmıştır” diye kısa bir açıklama çıkabilir. Oradan sonra başlarız artık" dedi.

'UMUT HAKKI' KOMİSYON RAPORUNDA NASIL YER ALDI?

Komisyonun kabul ettiği raporda "Yargılama ve İnfaza İlişkin Düzenlemeler" başlığı altında sıralanan maddelerinde hem uluslararası hukuk hem de insan hakları standartları temel alınarak infaz rejiminin yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede PKK elebaşı Abdullah Öcalan için istenilen "umut hakkı" ile ilgili olarak metinde şu değerlendirme yer aldı:

"İnfaz mevzuatının AİHM ve AYM içtihatları ile tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler bağlamında gözden geçirilerek infaz adaletini esas alan bir temelde yeniden ele alınması önerilmektedir."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya paylaşımında umut hakkına ilişkin "Umut hakkı, bir af uygulaması değildir. Daha da önemlisi, umut hakkı bağımsız bir hak değil şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir" demişti.