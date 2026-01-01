Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Duroğlu Beldesi'nin Belediye Başkanı Halil Çetin hakkında, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Giresun Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nün ön inceleme raporu inceledikten sonra kamu zararı oluştuğu kanaatine varıldığı ifade ederek Çetin hakkında soruşturma izni verdi.

Dosyasında yer alan 11 iddiadan 8'inin sübuta erdiği değerlendirmesi yapıldı. Valilik kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğunu da duyurdu.

AFAD ÖDENEĞİYLE YAPILAN "TAŞ DUVAR VE MENFEZ" İŞİNDE EKSİK VE FARKLI İMALAT TARTIŞMASI

Dosyadaki iddiaların merkezinde, AFAD ödeneğiyle 2024 yılında gerçekleştirildiği belirtilen "taş duvar ve menfez" işi var. Beldenin tüm mahalleleri için 6 bin metreküp iş yapıldığına dair ihale düzenlendiği; ancak fiilen bunun çok daha altında iş yapıldığı ileri sürüldü. Bazı kalemlerde kamu zararına işaret edildi.

HAYALİ KUM-ÇAKIL ALIMI İDDİASI

Dosyadaki bir diğer başlık, belediyenin kum-çakıl tesisi bulunmasına karşın piyasadan yapılan alım iddiası. İhbarda, Espiye’deki bir firmadan yaklaşık 2 milyon TL tutarında kum-çakıl alınmış gibi fatura düzenlendiği, malzemenin gerçekte gelmediği ileri sürüldü. Malzemenin depo ve muhasebe kaydı ile kullanım yeri kaydı bulunmaması gibi unsurlar nedeniyle faturadaki miktarda malzemenin gelmediği kanaatine varıldı.

"ÇİMENTO ALINDI" DENDİ...

Ön incelemede, büyük miktarda dökme çimento alımlarının depolama kapasitesiyle uyumu ve sevkiyat süreçlerine dikkat çekildi. Bazı tarih uyumsuzluklarının “göstermelik tutanak” olarak kayda geçti.

MUAYENE KABUL İŞLEMİ SONRASI MALZEMELER "GERİ GÖTÜRÜLDÜ" İDDİASI

Dosyada, kaldırım taşı ve oluk taşı alımında, muayene ve kabul sürecinde malzemenin gösterildiği, kabulden sonra belediye araçlarıyla firmaya geri götürüldüğü iddiası da yer aldı.



KAMELYA ALIMINDA "İHALE MAL TESLİMİNDEN SONRA DÜZENLENDİ" DEĞERLENDİRMESİ

İhbarda parklar için alınan kamelyalara ilişkin de usulsüzlük iddiaları yer aldı. Kamelyalarla ilgili ihale komisyon kararı, sözleşme ve kabul tarihleri arasındaki ilişki üzerinden ihalenin mal tesliminden sonra düzenlendiği iddia edildi.

YURTTAŞLARDAN ELDEN PARA ALINDI İDDİASI

Dosyada ayrıca belediyeye ait beton santrali üzerinden yapılan işlemlere ilişkin iddialar yer aldı. Kararda, AFAD ihalesini alan firmaya beton satışıyla ilgili fatura ve ödeme kaydı bulunduğu; bunun yanında “vatandaşlardan makbuzsuz ve elden para alındığı” iddiasının tanık beyanlarına yansıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebileceği ifade edildi.