Sakarya’da, dün eşi Selma Yüksel ve ilişkisi olduğunu öne sürdüğü MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı tabancayla vurarak öldüren emekli polis Adem Yüksel adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Karapürçek ilçe merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, emekli polis Adem Yüksel ile 2 çocuğunun annesi eşi Selma Yüksel arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi sonrası Yüksel, tabancayla eşine ateş etti ve evden ayrıldı.

Daha sonra eşinin ilişkisi olduğunu öne sürdüğü ve ilçede emlakçılık yapan Mustafa Hıraç’ın iş yerine giden Yüksel, burada da Hıraç'ı silahla vurdu. Olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olan Yüksel’in ifadesi doğrultusunda her iki adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemede, Selma Yüksel ve 2 çocuk babası Mustafa Hıraç’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Cenazeler, bölgede gerçekleştirilen ilk değerlendirmelerden sonra otopsi için morga kaldırıldı. Yüksel, emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, emniyetten çıkarıldığı sırada gazetecilerin ‘Neden öldürdünüz?’ ve ‘Pişman mısınız?’ sorularına cevap vermedi.