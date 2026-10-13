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Kaynak: ANKA

CHP'den istifa edip geçtiğimiz günlerde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti rozetini taktığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama gerçekleştirdi. Tugay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri ve şehrimize hizmet yolunda yapıcı yaklaşımları nedeniyle kendilerine çok teşekkür ediyorum.”