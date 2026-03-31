İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Belen ilçesinde 23 kişinin hayatını kaybettiği Kasaplar Apartmanı'na ilişkin MHP'li eski Belen Belediye Başkanı Cemil Yılmazlar ve belediyede memur olarak görev yapan şüpheli hakkında dava açıldı.

YERTERSİZ DENETİM TESPİT EDİLDİ

Yılmazlar ve belediye personelinin, "Deprem Yönetmeliği'ne aykırı, kaçak inşa edilen yapıya ruhsat onayı verdikleri" belirtilen iddianamede, şüphelilerin, "öngördükleri sonuca rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri ve yetersiz denetim nedeniyle binanın depremde yıkılmasında kusurlu oldukları" tespiti yapıldı.

'KAÇAK YAPIYA İZİN VERİDLER'

Başsavcılığın, eski Başkan Cemil Yılmazlar ile ruhsatta imzası olduğu belirten memur hakkında hazırladığı iddianamede, binanın yapı ruhsatı yenilemesinden sonra statik projesinin yenilenmediği, yapının 1998 Deprem Yönetmeliği'ne uygun şekilde revize edilmediği, buna rağmen kaçak olarak inşa edildiği ve belediye yetkililerince yapı kullanım izni verildiğinin tespit edildiği belirtildi, söz konusu yapıya ait yapı ruhsatı onay işlemlerinin sanıklar tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

'SORUMLULUK BENDE DEĞİL MİMAR VE MÜHENDİSLERDE'

Eski Belen Belediyesi Başkanı Cemil Yılmazlar, ifadesinde binanın yapım sürecine dair sorumluluğun, imar ve şehircilik biriminde görev yapan mühendis ve mimarlara ait olduğunu öne sürdü.

Görev yaptığı dönemde belediyede yeterli teknik personelin bulunmadığını savunan Yılmazlar, İskenderun Belediyesi'nden dahi teknik personel talep ettiklerini belirtti. Yılmazlar, "Ben bu konulardan anlamam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasını yaptı.

'MECLİS KARARIYLA YAPI 5 KATA YÜKSELDİ'

1997 yılında Belen Belediyesi'nde aday memur olarak göreve başladığını belirten diğer sanık ise savunmasında, göreve başladığında yapının "bodrum artı zemin artı 3 normal kat" olan haline 1 kat ilave edilerek, "bodrum artı zemin artı 4 normal kat" şeklinde tamamlandığını gördüğünü ifade etti.

Göreve başlamasından önce Belen Belediye Meclisi'nin kararıyla yapının 5 kata çıkarılmasına yönelik karar alındığını iddia eden sanık, "O dönemde yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılmıştır. Bu konuda şahsımın herhangi bir kusur ve sorumluluğu yoktur" savunmasını yaptı.

"'Suçtan kurtulmaya yönelik' savunmalara itibar edilmedi"

Dosya kapsamındaki ölü muayene tutanakları, bilirkişi raporları, soruşturma kapsamında alınan ifadeler, keşif ve kolluk tutanaklarının birlikte değerlendirildiği iddianamede, şüphelilerin "suçtan kurtulmaya yönelik" savunmalarına itibar edilmediği vurgulandı.

Şüphelilerin, "öngördükleri sonuca rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri ve yetersiz denetim nedeniyle binanın depremde yıkılmasında kusurlu oldukları" tespiti yapılan iddianamede, şüphelilerin "bilinçli taksir" ile hareket ettiklerine dair yeterli şüphe bulunduğu kaydedildi.