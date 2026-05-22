Terörsüz Türkiye sürecindeki belirsizlikler sürerken MHP'den yeni bir hamle geldi. 2025 yılında “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla, “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenleyen MHP, Terörsüz Türkiye süreci için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda partinin genel merkez binasına "Kardeşlik Kalbimizde Gelecek Aklımızda" sözlerinin yer aldığı afiş asıldı. Afişte yer alan semboller dikkat çekti.

Kökleriyle toprağı ve geçmişi, dallarıyla gökyüzü ve geleceği birbirine bağlayan ve bilgelik, ölümsüzlük ve yeniden doğuşu simgeleyen hayat ağacının yer aldığı afişte hilalin gölgesinde uluyan bozkurt ise yol göstericiliği temsil ediyor. Afişte Devlet Bahçeli de yer alıyor.

MHP'nin Terörsüz Türkiye süreci için yeni bir kampanya başlatması, sürece parti tabanının ve kamuoyunun ikna edilmediğinden kaynaklandığına dair yorumlar yapılırken diğer yandan Terörsüz Türkiye sürecinde gözler atılacak yasal adımlarda. Güvenlik kurumları PKK terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.