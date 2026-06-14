Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

MHP tarafından Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Çamlık mevkiinde gerçekleştirilen istişare toplantısında Cumhur İttifakı’nın çalışmaları, savunma sanayii ve Türkiye’nin dış politikadaki konumu ele alındı. Toplantıya AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

'TERÖRLE MÜCADELEDE BEDELLER ÖDENDİ'

Programda açıklamalarda bulunan İsmail Güneş, Türkiye’nin uzun senelerdir terörle mücadele ettiğini ve bu süreçte ağır bedeller ödendiğini belirtti. Devletin terörle mücadelede kararlılığını devam ettirdiğinin altını çizen Güneş, ülkenin farklı tehditlere karşı da önemli sınavlardan geçtiğini söyledi.

'SORUNLARIN FARKINDAYIZ' MESAJI

Ekonomik gündeme de değinen Güneş, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını dile getirerek, mevcut sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Türkiye’nin birçok alanda ilerleme kaydettiğini ancak ekonomik zorlukların da göz ardı edilmediğini belirtti.