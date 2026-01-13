MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün göreve iadesinde bizim açımızdan bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta medyaya yansıyan Feti Yıldız - Ahmet Özer görüşmesinin ardından Yıldız'ın açıklamasının gelmesi dikkatleri çekti.
İşte Feti Yıldız'ın açıklamalarının tamamı;
"Kayyum atamaları tedbirdir. Şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım
Mesela Sayın Genel Başkanımızın 'iki Ahmet' diye tabir ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer, Komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın, amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür
Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesi önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur"
NE OLMUŞTU? DİKKAT ÇEKEN DETAY...
MHP'li Feti Yıldız, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 9 Ocak Perşembe günü TBMM'de görüşmüştü.
Yıldız, görüşmeye ilişkin "Gazi Meclisimizde Terörsüz Türkiye ve toplumsal barış üzerine nitelikli bir görüşme yaptık" ifadesini kullanmıştı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" AÇIKLAMASI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Sayın Ahmet Özer ile kıymetli kızı, değerli meslektaşım Sayın Seraf Özer’le Gazi Meclisimizde Terörsüz Türkiye ve toplumsal barış üzerine nitelikli bir görüşme yaptık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.