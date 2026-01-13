MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün göreve iadesinde bizim açımızdan bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta medyaya yansıyan Feti Yıldız - Ahmet Özer görüşmesinin ardından Yıldız'ın açıklamasının gelmesi dikkatleri çekti.

İşte Feti Yıldız'ın açıklamalarının tamamı;

"Kayyum atamaları tedbirdir. Şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım

Mesela Sayın Genel Başkanımızın 'iki Ahmet' diye tabir ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer, Komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın, amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür

Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesi önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur"