MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, 18 yaşından küçük bireylere yönelik dövme ve piercing işlemlerine ilişkin yeni bir yasal düzenleme için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi verdi.

Sunulan teklifte, çocuklara yapılan kalıcı dövme ve piercing işlemlerinin “kasten yaralama” suçu kapsamında değerlendirilmesi önerildi.

Karakoç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada çocukların beden sağlığı ve psikolojik gelişiminin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti. 18 yaşını doldurmamış bireylerin bedenlerinde kalıcı değişikliklere neden olabilecek dövme, piercing ve benzeri estetik işlemler konusunda sağlıklı karar verebilecek yeterlilikte olmadığını ifade etti.

Milletvekili Karakoç, bu tür uygulamaların çocukların hem fiziksel sağlıklarını hem de psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğini dile getirerek, ilerleyen yıllarda bazı meslek alanlarına girişte de sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Karakoç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın beden sağlığı, psikolojik gelişimi ve gelecek planları bizler için her şeyden önce gelmektedir. Henüz 18 yaşını doldurmamış çocuklarımız yaş itibariyle bedenlerine zarar veren dövme, piercing ve türlü estetik işlemler yaptırmaya karar verebilecek ehliyette değildir.”

Sunulan kanun teklifinde, 18 yaşından küçük bireylerin bedenlerinde kalıcı değişiklik oluşturan işlemleri gerçekleştiren kişilerin eylemlerinin “kasten yaralama” suçu kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Karakoç, çocukların korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Neslimizi, evlatlarımızı ve aziz Türk milletinin istikbalini korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz.”