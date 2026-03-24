CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu ifade ettiği yaklaşık 450 milyon TL'lik malvarlığı tartışması, bomba gibi düşmüştü.

Akın Gürlek, Özel'in ifadelerini yalanlayan bir açıklama paylaşmıştı.

MHP'DEN GÜRLEK'E 'SORUMLULUK' ÇAĞRISI

Tartışmalara MHP kanadı da dahil oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, kaleme aldığı köşe yazısında Akın Gürlek'e çağrı yaparak "Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de Özgür Özel’in iddiaları tamamen ortadan kaldıracak geniş bilgilendirmeyi yapması hukuk adamı olmasının temel sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yıldıray Çiçek, "İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasına gölge düşürmemesi için, Akın Gürlek’in kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek tapu kayıtları ve e-Devlet verileri üzerinden kamuoyunu ayrıntılı şekilde bilgilendirmesi gerekmekte" önerisinde bulundu.