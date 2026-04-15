MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz liderliğindeki yeni yönetimi açıkladı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz’a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ’la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."