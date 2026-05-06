İzzet Ulvi Yönter'in olaylı istifası sonrası teşkilatlarda görevden almaların yaşandığı MHP'de bir taraftan da 15'inci Olağan Kongre süreci işliyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada MHP'nin ilk kongresinin Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Yalçın, yaptığı açıklamada "MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, millî mutabakat istikametinde devasa bir 'İlk Adım'dır.

Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs’ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde 'ilk kongre adımı'nın da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun’un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır." dedi.

MHP'nin 15'inci olağan kurultayın 7 Mart 2027'de gerçekleşecek.

TEŞKİLATLAR GÖREVDEN ALINMIŞTI

MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası tasfiye dalgası başlamış ve İstanbul il teşkilatı ile başlayan ve 11 il teşkilatını etkileyen fesih süreci 29 Nisan'da Ülkü Ocakları'nı da kapsayacak şekilde genişlemişti. Samsun teşkilatı ise görevden alınan teşkilatlar arasında bulunmuyor.