Gündeme ilişkin değerlendirmelerini yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleşen operayona değindi.

Terör örgütü ile çıkan çatışmada 3 polis şehit olmuş örgüt üyesi 6 kişinin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Yerlikaya, "Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır" demişti.

'SON DERECE RAHATSIZ EDİCİ VE SORUNLU'

MHP lideri Bahçeli bu sözlere sert çıktı. Bahçeli, Yerlikaya'nın ismini vermeyerek "DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır" dedi.