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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları hız kesmeden sürerken MHP'den yeni bir tartışma yaratacak bir çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri Anayasa’nın 68’inci ve 69’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine ‘rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak’ da eklenmelidir.“ dedi.

Diğer yandan, mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığından alınan ve ardından YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel ise, CHP’li belediyelere düzenlenen yolsuzluk operasyonlarının siyasi olduğunu savunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Özel’in kurduğu YENİ Parti'ye CHP’den hazine yardımı aktarılması gerektiğini, Özel’in konumunun da saygıyla karşılanması gerektiğini söylemişti.

PARTİ KAPATILMASINA SEBEBİ SAYILAN MEVCUT NEDENLER

Tüzük ve program aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa’nın 68’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması

Eylemlerin odağı olma: Parti üyelerinin anayasaya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi

Devletin bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi

Suç işleme ve şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak

Yabancı yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak.