Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, şehit ailelerine bağlanan aylıkların en az iki asgari ücret seviyesine yükseltilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, mevcut alt sınır 56 bin 151 liraya çıkarılacak.

Düzenleme ile şehit yakınları ve gazilerin sosyal güvenlik ile istihdam alanında karşılaştıkları farklı uygulamaların giderilmesi ve toplumsal adaletin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ÖTV İSTİSNASI GAZİLERİ DE KAPSAYACAK

Teklifte, taşıt alımında uygulanan ÖTV istisnasının kapsamının genişletilmesi de yer alıyor. Buna göre, istisnanın gazileri de kapsaması ve yedi yılda bir uygulanması öngörülüyor.

Kanun teklifinde, şehit ve gazi çocuklarının kamuda işçi statüsünde istihdamına yönelik ek kontenjan ayrılması talep ediliyor. Buna göre, kamudaki toplam işçi sayısının yüzde biri oranında şehit ve gazi çocukları için kontenjan oluşturulması planlanıyor.

Ayrıca, vazife malullerinin yeniden çalışmaya başlaması hâlinde aylıklarının kesilmemesine yönelik düzenleme de teklif kapsamında yer alıyor.