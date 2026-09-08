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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ilk toplantısında, kent merkezindeki AVM’nin borç ve ipotek durumu yeniden gündeme geldi. MHP Belediye Meclis Üyesi Kadir Harmandar’ın sorusunu yanıtlayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AVM’ye ilişkin borcun tamamen ödendiğini ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin de kaldırıldığını açıkladı.

Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Kadir Harmandar, son dönemde Bilecik kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanan çarşı içerisindeki AVM’nin borcunun tamamının ödenip ödenmediğini Başkan Subaşı’na sordu.

SUBAŞI: “BORÇ TAMAMEN BİTTİ”

Harmandar’ın sorusuna yanıt veren Başkan Melek Mızrak Subaşı, AVM’ye ilişkin borcun tamamının ödendiğini ancak belediye taşınmazları üzerindeki ipoteklerin bir süre daha devam ettiğini belirtti.

Subaşı, söz konusu ipoteklerin de iki gün önce kaldırıldığını ifade ederek, Bilecik Belediyesi’nin AVM ile ilgili herhangi bir borcunun veya müteahhide yönelik yükümlülüğünün kalmadığını söyledi.

İPOTEKLER DAHA ÖNCE TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

AVM konusu geçtiğimiz ay da Bilecik kamuoyunun gündemine gelmişti. Bilecik Belediyesi’nin AVM’nin müteahhidi Al-Ve İnşaat’a yönelik borçlarını tamamlamasına rağmen şirket tarafından belediyeye ait bazı taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar, AVM borcunun tamamının ödenip ödenmediğine ilişkin kamuoyunda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu.

Başkan Subaşı’nın Belediye Meclisi’nde yaptığı son açıklamayla, AVM’ye ilişkin borcun tamamen ödendiği ve belediye taşınmazları üzerindeki ipoteklerin de kaldırıldığı belirtildi.