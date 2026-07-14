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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Tarihin bazı perdeleri var. Sadece geçmişi değil, içinde yaşadığımız zamana da ayna olur. Henüz bilinemeyenlerin haberlerini sezdirir. Derinlerdeki niyetleri, zamanın duylmayan ayak seslerini düğümler.

-Ankara böyledir. Adımlarını geriye kaçırmayan büyük direniş adımlarının olduğu, Milli Mücade'nin karargahı bugün dünya liderini ağırlayan pusuladır.

-Ankara küresel siyasetin pusulasını çizdi. Ukrayna savaşı, İran ve Hürmüz konuları, Mavi Vatan meseleleri ve Suriye’de yeni dönem konuları ve 50 milyar doları aşan bir anlaşmalar dizisi ortaya konmuştur.

"SURİYE'DE AÇILMAK İSTENEN YENİ SAYFA..."

-Ankara'dan, 5. maddenin müşterek savunma ruhundan Ukrayna'ya verilen askeri desteğin geleceğine, 50 milyar doları aşan yeni tedarik hamlelerinden savunma sanayiinde ortak üretim arayışlarına, Avrupa'nın yıllarca ertelediği caydırıcılık açıklarından müttefikler arasındaki ambargo ve kısıtlama çelişkilerine, İran'ın nükleer programından Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer emniyetine, Suriye'de açılmak istenen yeni sayfadan Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan hassasiyetlerine kadar geniş bir güvenlik kuşağının bütün açmazları aynı anda ele alınmıştır.

-Ankara'da müttefikliğin yalnızca kameraların parlak ışıkları altında verilen pozlardan, kriz günlerinde yayımlanan yalın kınama mesajlarından, kürsülerde cilalanmış cümleleri birbiri ardına sıralamaktan ibaret olmadığı, hakiki müttefikliğin hakkaniyet, samimiyet, üretim, paylaşım ve dayanışma üzerine bina edileceği açıkça anlaşılmıştır.

"NATO ZİRVESİNİ BİR TOPLANTI OLARAK DEĞERLENDİRMEK YANLIŞTIR"

-NATO zirvesini bir toplantı olarak değerlendirmek yanlıştır. Bugünün çok katmanlı güvenlik planlamaları yapılmıştır.

-Türkiye’nin sahadaki başarısını görüp savunma sanayi de yaptırım yapmak anlamlı değildir. Türkiye namına atılacak her olumlu adım lütüf değil hakkaniyetin yerini bulmasıdır.

-Müttefikliklerin ardındaki samimiyeti kim ölçeçek, menfaatleri kim bilecek? Soğuk hesapları kim görecek? Türkiye NATO'da devlet tecrübesi ile yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ankara zirvesinde yeniden görülmüştür. NATO yeni bir devirdedir.

-Caatsa'nın kaldırılması ve F35 iradesi önemli. Üzerinde durulması gereken husus itimat aşınmasını gidermektir.

-Akıncı ve Aksungur Milgem, Altay tankımız, Tayfun ve bora füzelerimiz siper ve hisar sistemlerimiz denizde ve uzayda hükümdarlığımızı göstermektedir.

-NATO ankara zirvesi müzakereleri devam ederken milletin dikkati Hürmüz Boğazı'na yönelmiştir. Trump'ın açıkmalarına temkinli yaklaştığımızı söylemiştik. İtibar ve bağlayıcılığına vurgu yapmıştık. Bölgeye umut veren açıklama geçici bir altatmaca mı diye sormuştuk.

"DEVLETLER ARASI MÜNASEBETLER BİR GÜNDE HÜKÜMSÜZ İLAN EDİLEMEZ"

-İran'ın yeniden bombalanması barışa olan güveni sarsmıştır. Hiçbir bölge ansızın bombalamayı sineye çekmek sorunda değildir. Bu durumu izah etmeli gerekmektedir. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden endişe etmeleri normaldir. Devletler arası münasebetler bir günde hükümsüz ilan edilemez.

"ABD BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI SORUNLUDUR"

-ABD Başkanı'nın "Mutabakat benim için bitti" açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. Mutabakat şahsi tasarruflarla yürütülemez.

-İran'la bugün varılan mutabakatın yarın kolaylıkla terk edilmesi yalnızca Tahran'ın değil, gelecekte Washington'da masaya oturacak bütün başkentlerin zihninde aynı soruyu doğuracaktır. Buhran kazanı ne zaman yeniden kaynamaya başlayacaktır?

-Kargaşanın fitili hangi bahaneyle tekrar ateşlenecektir? Müzakere masasının altına döşenen saatli bomba ne zaman infilak edecektir? Barış ümidi hangi hesap uğruna bir kez daha kursaklarda bırakılacaktır? Bu sorular cevapsız bırakılamaz.

"GERİLİM DAHA BÜYÜK BİR FALEKETE DÖNÜŞMEDEN DURDURULMALI"

-Hürmüz Boğazı'nın kilidinin açılması, müzarekenin bozulduğu yerde aranmalıdır. Taraflar karşılıklı hümümlerine riayet etmelidir. Gerilim daha büyük bir falekete dönüşmeden durdurulmalıdır.

"TÜRKİYE’NİN YERİ AVRUPA’NIN BEKLEME SALONU DEĞİLDİR"

-Avrupa yol ayrımında: Türkiye’nin dışlandığı yıllar Avrupa’ya ne kattı? Türkiye Avrupa’nın kendisine karşı dürüst olmasını istemektedir. Türkiye’nin yeri Avrupa’nın bekleme salonu değildir.

-Avrupa’nın güvenliğini Atina’nın dar sokaklarına sıkıştırmak akıl karı değildir. Yunaninstan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları vahimdir. Kimse kendi müşterek sorunlarını Avrupa’sının konusu yapamaz. Türkiye pazarlık unsuru değildir. Türkiye’nin milli menfaatleri pazarlık konusu olamaz. Bu konudan geri atmayız.

-Türkiye Avrupa için seçenek değil içine düştüğü kuyundan çıkmak için güvenlik bir halattır. Bunu kabul edenler kazanacaktır. Bu kabul etmeyenler er ya da geç dağılacaktır.

-Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırmıştır. Türkiye ortaklık hukukunun yerine getirilmesini istemektedir.

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