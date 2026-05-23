Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Türklerin binlerce yılı aşkın bir süredir farklı coğrafyalarda çeşitli din ve alfabe değişikliklerine rağmen kimliklerini koruyarak varlıklarını sürdürebilmelerinin temelinde köklü bilgelik geleneği yatmaktadır.

"SİYASET ÇIKAR YARIŞI DEĞİLDİR"

Bize göre siyaset, toplumsal sorunlarla dertlenen olanlara, gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatıdır. Şu anda olduğundan daha iyi yaşayabilmemizi sağlayacak amaçlı bir eylem alanıdır. Sosyal bir devlet anlayışıyla, adalet temelli siyaseti öncelerken gücümüzü köklü tarihimizden alıyor, milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillenir.

Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir.

Bazı platformlar aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Bu beyanlar, derin bir yanılgı ve denenmemesi gereken bir hamledir.

"TARİHİN DOĞRU YERİNDE DURUYORUZ"

Milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. İlkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur.

Yaşadığımız bu coğrafya dünyanın kalbidir. Bütün politikalarımız güçlü devlet huzurlu miller için. Dünya düzeni yeniden şekilleniyor! Batı ve Doğu’nun değerleri çatışıyor.