MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Sayfalarını ileriye doğru çevirmeye başladığımız 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin ilk grup toplantısını gerçekleştiriyoruz.

Timur’un Anadolu’da dört nala ilerleyiş kaydedip hâkimiyet alanlarını genişlettiği dönemde, Yıldırım Bayezıt’ın bir çoban kavalının yanık sesinden esinlenerek şunları söylediği rivayet edilmektedir: 'Çal bre çoban, çal! Ne canın yandı, ne ciğerin dağlandı. Ertuğrul gibi oğlun mu öldü, Sivas gibi şehrin mi yıkıldı?'

Hedefimiz süper güç Türkiye'yi inşa etmek. Süreç sancılı olabiliri ama iman varsa imkan da vardır.

Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle biliniz ki başarmayacağımız bir şey yoktur. Süper güç Türkiye'nin engellenmesi diye bir şey de söz konusu olmayacaktır. Cıcır böceği gibi ötenler kelebeğin ömrüne özeneneler daha ötesi sürünerek yaşamayı meslek edinenler. Gafil ve garabet yuvaları huzur ve kardeşlik muhalifi serseri tabiatlılar.

ABD'NİN YAPTIĞI HAYDUTLUKTUR

Esasen uluslararası hukuk uzun zamandır çöp tenekesinin dibindedir. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaçırma vakası yaşanmıştır.

Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz Karayip Korsanları Filmi tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş.

Film seti Venezuela'nın başkenti Caracas'ta kurulmuştur. Öncelikle seçimle göreve gelmiş Venezuelan'nın Başkanı Maduro'ya karşı yapılmış saldırıyı kınamıyor lanetliyorum.

Venezuela'nın Başkanı Maduro'ya karşı yapılmış saldırıyı sadece kınamıyor, lanetliyorum. Maduro'ya yapılan hukuk dışı bir eylemdir. İnsan kaçırma yaşanmıştır. ABD'nin yaptığı haydutluktur. 15 Temmuz ile benzerliği dikkat çekicidir. Tüm dünya tehdit markajındadır.

ABD'NİN HEDEFİ ENERJİ AKIŞININ KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK

Trump’ın yeni hedefleri Meksika, Kolombiya, Panama, Küba, Kanada ve Grönland’dır.

Tezahür eden akıl ve izan tutulmasının tekmil hâlindeki egemenlik ve hukuk yarılmalarının dünyayı kademe kademe felakete taşıdığını fark etmemek için yalnızca üç maymunu oynamak yeterlidir.

Trump’ın sağduyusu, ahlaki melekeleri buharlaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın “Venezuela’yı biz yöneteceğiz” demesi; enerji kaynaklarına çökme mesajı niteliğinde, yenilenmiş sömürgeciliğin ve yeniden kurgulanan emperyalist yayılmacılığın dekoratif karanlık yüzünü deşifre etmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin asıl hedefi; enerji akışının kontrolü, altın başta olmak üzere değerli maden ve mineral ticaretine hükmetmek; aşılan siyasi, askerî ve ekonomik cephelerle bir ülkenin neyi yoksa aşırmak ve el koymaktır.

ŞİMDİ ANLAŞILDI MI?

Direkt teslimiyet olmadan, devlet ricalinde, askeri ve güvenlik bürokrasisinde, siyasi ve stratejik makamlarda devşirilmiş insanlar bulunmadan bir ülkenin devlet başkanını eşiyle birlikte yatağından almak hiçbir masum gücün yapabileceği bir şey değildir.

Şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz, şimdi anlaşıldı mı 'Terörsüz Türkiye' hedefindeki ısrar ve gayemiz?"

Ayrıntılar geliyor...