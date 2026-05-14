Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, bugün iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ile bir araya geldi.

"100. YIL" DAVETİYESİ TAKDİM EDİLDİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ana gündem maddesi, Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Koç Topluluğu’nun 100. yıl dönümüydü. Ziyaret sırasında Rahmi ve Ali Koç, bu özel yıl dönümü kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerin resmi davetiyelerini bizzat Devlet Bahçeli’ye sundu.

MHP’DEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Ziyaretin ardından MHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Y. Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz."

Görüşme, iş dünyası ve siyaset arasındaki diyaloğun önemli bir yansıması olarak değerlendirilirken, Koç Topluluğu’nun bir asrı devirmesi münasebetiyle düzenleyeceği büyük organizasyonun hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi.