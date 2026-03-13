MHP'nin Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın dün hayatını kaybeden annesi Zekiye Yalçın'ın cenazesi bugün Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne götürüldü. Acılı Semih Yalçın ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yanı sıra birçok isim katıldı.

Anne Yalçın'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.