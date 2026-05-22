Törende konuşan ve yeni ilçe başkanına görevinde başarılar dileyen MHP İl Başkanı Sevim Köseliören, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Köseliören, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceğine inanıyoruz. Davamızı daha ileriye taşımak adına hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz. Yeni görev alan ilçe başkanımızın ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

YENİ BAŞKANDAN VATANDAŞLA İÇ İÇE OLMA SÖZÜ

Mazbatasını aldıktan sonra tebrikleri kabul eden yeni İlçe Başkanı Nevruz Gündoğdu ise Çıldır'da partinin çıtasını daha da yukarıya çıkaracaklarını belirtti. Birlik mesajı veren Gündoğdu, yeni dönem stratejilerine dair şunları söyledi:

"İlçemizde partimizin çalışmalarını daha da ileriye taşımak için el birliğiyle gayret göstereceğiz. Yeni dönemde sadece parti binalarında değil, her an vatandaşlarımızla iç içe ve sahada olacağız."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çıldır İlçe Başkanlığına seçilen Nevruz Gündoğdu, konuşmasının sonunda bu süreçte kendisine güvenen ve destek veren tüm partililere ve teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Tören, partililerin tebriklerini iletmesi ve günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.