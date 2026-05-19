Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde Onlar TV'de Şule Aydın'a yaptığı açıklamalar MHP'de yankı uyandırdı. Özdağ'ın “2015 Haziran seçimlerinde ben Gaziantep MHP Milletvekili seçildim. Kasım’da tekrar aday oldum. Sahayı görüyorduk, çok kötü gidiyordu. Bahçeli son mitingini Adana’da yaptı. Adana’dan bir arkadaşı arayıp ‘Konuşma nasıldı?’ dedim, bana ‘Valla Hocam, AKP’ye oy isteyecek diye korktuk’ dedi. Açın 2015 Kasım Devlet Bahçeli Adana konuşmasını, izleyin.” sözlerine Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'ten yanıt geldi.

Türkgün Gazetesi'ndeki köşesinden Özdağ'a cevap veren Çiçek, "Ümit Özdağ'ın yaptığı, açık bir siyasi şizofrenidir." dedi.



“MHP ÜZERİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞ BİRİSİDİR”

Yıldıray Çiçek yazısında, “MHP, bu tür şahıslar üzerinde ağır bir travma yaratmış olmalı. CHP’ye oy istemek kadar ayıp ve utanç verici bir durum herhalde yoktur. Bu utancın asıl sahibi olarak ötede oyna dur Ümit Özdağ” ifadelerine yer verdi.

Çiçek, açıklamalarının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

Siyasette MHP’yi ele geçirmeye kalkıştıkça oyunları bozulan, rezil olan bu tipler, sürekli intikam peşinde koşmaktan dolayı bir türlü sağlıklı bir psikolojiye kavuşamamışlardır. 2015 yılından kendine senaryo üretip, MHP’ye saldıranın biri MHP üzerinde görevlendirilmiş birisidir. Bunun tartışmasına bile gerek yoktur.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARŞILIĞINDA DESTEK” İDDİASI

Çiçek, köşe yazısının devamında Özdağ’ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki tutumunu da gündeme getirdi.

Özdağ’ın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İçişleri Bakanlığı ile bazı kritik kurumların kendisine verilmesi karşılığında AK Parti’ye destek verebileceğini söylediğini öne süren Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

Ha unutmadan; ‘AKP’ye oy isteyecek diye korktuk’ cümlesini kuran Ümit Özdağ, son Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İçişleri Bakanlığı ile bazı kritik kurumların kendisine verilmesi karşılığında AK Parti’yi destekleyeceğini açıkça söylememiş miydi? Bizi kendin gibi hafızasız sanma Ümit Özdağ… Biz senin ciğerini gerçekten çok iyi biliyoruz.

“CHP’YE ÇAĞRI YAPTI, AK PARTİ İLE DE PAZARLIK TUTUYOR OLABİLİR”

Yazısının son bölümünde Özdağ’ın muhalefete yaptığı çağrılara da değinen Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

Daha bir ay önce ‘Geniş bir milli ittifak paydasında bir araya gelelim’ diyerek CHP’ye çağrı yapan Ümit Özdağ, AK Parti’yle de bakanlık pazarlığını cebinde tutuyor olabilir değil mi?