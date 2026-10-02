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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi K., TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Ş., TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Y. de gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Ş., TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican S. ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre K. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı adliyeye gönderilmiş oldu.