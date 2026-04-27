Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide düdük çalan Yasin Kol hakkında kararını verdi.

MHK’nin genç hakemin performansından genel anlamda memnun kaldığı iddia edildi.

DERBİ NOTU YÜKSEK

HT Spor’da yer alan habere göre; kurul, Yasin Kol’un maçı tamamen hatasız yönettiği görüşünde değil.

Buna rağmen karşılaşmanın zorluk derecesi, tansiyonu ve kritik kararları göz önüne alınarak hakemin performansı başarılı bulundu.

MHK MEMNUN KALDI

Haberde, Yasin Kol’un özellikle maç kontrolü, kart yönetimi ve baskı altında karar verebilme konusunda olumlu not aldığı ifade edildi.

Derbi gibi yüksek gerilimli bir mücadelede oyunun kontrolünü elinde tutması kurul tarafından dikkat çekici bulundu.

HAFTAYA DA KRİTİK BİR MAÇ YÖNETEBİLİR

Hakem Yasin Kol’un aldığı yüksek not sonrası gelecek hafta da Süper Lig’de önem seviyesi yüksek bir karşılaşmada görevlendirilmesi bekleniyor.

DERBİ KARARLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaray-Fenerbahçe maçında verilen penaltılar, kırmızı kart ve bazı kart kararları kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Ancak MHK cephesinde genel değerlendirmenin olumlu olduğu aktarıldı.