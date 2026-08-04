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TFF tarafından düzenlenen 2026-2027 sezonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri toplantısında açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yeni döneme dair dikkat çeken mesajlar vardı.

Ferhat Gündoğdu, "Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı; oyunun akıcılığını artırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir. Biz de bu değişime hazırlanmak için çalışmalarımıza haziran ayında başladık. Süper Lig ve 1. Lig hakemlerimize iki ayrı eğitim programı uyguladık." dedi.

'OYUNUN HIZINI ARTIRAN BİR HAKEM ANLAYIŞI ORTAYA KOYACAĞIZ'

Oyunun kalitesini düşürmeye yönelik yaklaşımlara karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Gündoğdu, "Yeni sezonda oyunun hızını arttıran, futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz." ifadelerini kullandı.