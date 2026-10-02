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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturmasında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 51 sayfalık emniyet ifadesinde, hakem ve gözlemci klasmanları, maç atamaları, ses kayıtları ve mali hareketlere ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

Gündoğdu, hakemlerle ilgili kararların kişisel husumet veya intikam amacıyla alınmadığını, MHK tarafından kolektif şekilde verildiğini ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini savundu.

HAKEMLERİN LİSTE DIŞI BIRAKILMASI SORULDU

Gündoğdu'ya, 8 Mart 2022'de sezon devam ederken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu.

Gündoğdu, kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF Yönetim Kurulunun iradesiyle, hukuk birimlerinin değerlendirmesi alınarak uygulandığını söyledi.

2022 yılında Tahkim Kurulu kararıyla göreve döndürülen bazı hakemlerin 2024'te yeniden liste dışı kalması da gündeme geldi. Gündoğdu, kişisel husumet veya intikam amacıyla hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini belirtti.

2024-2025 sezonunda ilk klasman listesinin ardından ikinci bir liste yayımlanmasıyla ilgili soruya ise değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmeleri doğrultusunda yapıldığı yanıtını verdi.

HAKEM ATAMALARINA MANUEL MÜDAHALE İDDİASI

Hakem atamalarının VETAS üzerinden otomatik olarak yapılmadığı, sisteme manuel müdahalelerle hakemlerin değiştirildiği yönündeki tanık beyanları da Gündoğdu'ya soruldu.

Gündoğdu, VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde geliştirildiğini ve hakemlerin keyfî biçimde görev dışı bırakıldığı iddialarını reddetti.

Bazı hakemleri maçlardan önce aradığını ise kabul eden Gündoğdu, bu görüşmeleri moral vermek ve önemli bir gündem bulunup bulunmadığını öğrenmek amacıyla yaptığını söyledi.

Ümit Öztürk örneğinde, bir kulübün hakemin görevlendirilmesinden duyduğu rahatsızlığı kendisine ilettiğini de kabul etti.

KEREM ERSOY'LA SES KAYDI GÜNDEME GELDİ

Soruşturma dosyasında bulunduğu belirtilen, Gündoğdu ile hakem Kerem Ersoy arasındaki görüşmeye ait ses kaydı da emniyet ifadesinde gündeme geldi.

Kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'a "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma" ve "Hakemliğinden olacaksın" dediği belirtildi.

Gündoğdu, ses kaydının hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olabileceğini ve hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini savunarak kaydın içeriğine ilişkin soruları yanıtlamadı.

SINAV SORULARININ ÖNCEDEN PAYLAŞILDIĞI İDDİASI

Tanık ifadelerinde bazı hakemlere sınav sorularının önceden ulaştırıldığı, sınav kâğıtlarına müdahale edildiği ve sisteme farklı puanlar girildiği yönündeki iddialar da Gündoğdu'ya yöneltildi.

Gündoğdu, bu olaylara bizzat şahit olmadığını ve sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Ferdi Karadoruk'a ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmalarındaki "Bu sorulara çalışın", "Hepsi serbest vuruş olacak" ve "3 tane kartlardan olacak" mesajları hakkında ise bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

294 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİNE AÇIKLAMA

Gündoğdu'nun emniyet ifadesinde mali hareketleri de incelemeye alındı. MASAK verilerine göre 2007-2026 yılları arasında hesaplarından 5 bin 773 işlemde toplam 294 milyon 116 bin 419 TL çıkış, 3 bin 620 işlemde ise 258 milyon 289 bin 170 TL giriş bulunduğu soruldu.

Gündoğdu, işlemlerin maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, taşınmaz ve araç alım satımları ile diğer resmî işlemlerden kaynaklandığını söyledi. Çıkış tutarının gelirine göre yüksek olduğunu belirterek verilerde hata bulunabileceğini de savundu.

İNŞAAT ŞİRKETİNE 40 MİLYON TL'LİK TRANSFER

Gündoğdu'ya, 2 Haziran 2025 ile 26 Mayıs 2026 arasında Fidanlar İnşaat'a gönderildiği belirtilen toplam 40 milyon 140 bin TL de soruldu.

Gündoğdu, Ankara'daki İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını, ödemeleri eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edilen gelir ve kendi birikimleriyle karşıladığını ifade etti.

Şirkete yapılan tekrarlayan 600 bin TL'lik transferler sorulduğunda ise iki konut için 12 ay boyunca aylık toplam 1,2 milyon TL ödeme yaptığını söyledi.

Soruşturma kapsamında Gündoğdu'nun açıklamaları ile mali kayıtlar ve tanık beyanlarına ilişkin incelemeler sürüyor.