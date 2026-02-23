MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray’ın Konyaspor karşısında VAR uyarısıyla iptal edilen golüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, pozisyonda Sacha Boey’nin rakibin topa müdahalesini etkilediğini ve OFR protokolü gereği sahada inceleme yapıldığını belirtti.

Gündoğdu, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada, “Boey, rakibinin topla oynama becerisini açıkça etkiliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (sahada inceleme) yapılmasını öngörüyor.” dedi.

Galatasaray, 49. dakikada Leroy Sané ile Konyaspor karşısında gol bulmuştu ancak VAR uyarısıyla gol iptal edildi. Pozisyonda Sacha Boey, kaleci Bahadır Han Güngördü karşısında topu geçemedi; seken topu Leroy Sané ağlara gönderdi.

Santrayı gösteren hakem Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Davut Dakul Çelik’in ofsayt inceleme uyarısının ardından pozisyonu tekrar izledi. Boey ile Kazeem Olaigbe’nin hareketleri birkaç kez incelendikten sonra Karaoğlan, ofsayt kararı verdi.