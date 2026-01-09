Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Gündoğdu önemli açıklamalarda bulundu.

Ferhat Gündoğdu hakemleri uyardıklarını söyledi. Başkan, hakemlerin daha dikkatli hareket edeceğini söyledi.

"Kapanış konuşmasında bugün ikinci yarı talimatı olarak şunu verdim, kulüplere de yazılı olarak hatırlatacağız.

Futbolun marka değerinden bahsediyoruz ve bunu arttırmak için çalışıyoruz. TFF'nin hedefi var, biz de marka değerine katkıda bulunmak istiyoruz, iyi bir hakemlikle...

İlk yarıda kötü imaj veren konulardan biri teknik alan yönetimiyle ilgili aksaklıkları... İtiraz herkesin hakkıdır. Kurallar çerçevesinde bir şey yok ama kural dışındaki itirazları cezalandırmadığınızda adaleti sarsıyorsunuz ve marka değerine kötülük yapıyorsunuz.

İkinci yarıda itirazlara dikkat edeceğiz, buradan eleştiri alacağız. Aşırı itirazlarda önce kulübeleri uyaracak, sonra hakem geliyorsa, mutlaka kart çıkacak. Kuralı uygulamakta sert olacağız! Teknik adamları anlıyoruz ama rencide etmemek gerekiyor!

Hakemlere, kalecilerle ilgili 8 saniye kuralını hatırlattık. Yeni uygulama, bazen genç arkadaşlar maçın heyecanıyla unutabiliyor. Yakaladık ve ismen de o arkadaşları uyardık. Artık adapte olmamız lazım. Kaleciler de dikkat etsin."

Ferhat Gündoğdu, hakemlerin inandırıcı bulmadığı sakatlıklarda oyunu durdurmayacağını açıkladı.

"Futbolcular ve kenardakiler bu yalancı sakatlıklarla ilgili artık yardımcı olsun. 'Oyuncular da bunu yapmasın' dersek, daha adil oluruz. 16 kamera var, oyuncular da yapmamalı.

Kafa travmaları için kimse risk alamaz. 'Ciddi sakatlık olduğuna inanıyorsanız, oyunu durdurun' diyor. İnanmadığınızda, kendi takım arkadaşı bile durmadığında siz neden duracaksınız? Bizi aldatmaya çalışıyor.

Hakem, oyuncunun yanına gittiğinde bir de fırça atıyorlar. O konuşma oyunu daha da geciktiriyor. Hakem sadece doktor isteyip, istemediğini soracak. Cevap vermiyorsa, hemen oyunu başlatın.

Oyun soğumasın, duraksama süreleri azalsın. Arkadaşlarımız burada da sert tavır sergileyecekler. Gerçek sakatlığı tespit edeceğiz.

Oyuncu değişiklikleri de süreyi soğutuyor, burada etki edemeyiz. Bazen taktiksel oluyor. Konu tek taraflı değil, birbirimize yardımcı olmalıyız."

"Hafta sonu maçlarını tek tek Riva'da izliyoruz. Çok yorucu oluyor ama izliyoruz. Not alıyoruz. Acil bir konu varsa, hemen konuşuyoruz. Orada olmayan yabancı danışmanlara pozisyonları değerlendirtiyoruz ve ertesi sabah değerlendirmelerini alacağımızı söylüyoruz. Sonra ertesi sabah Riva'da değerlendirme yapıyoruz.

Ayrıca yorumcuları da dinliyoruz. Çünkü kamuoyunun ne düşündüğü de önemli. Buna göre neleri açıklamamız gerektiğini fark ediyoruz. Biz kolay anlaşılabilir bulabiliyoruz ama toplumda böyle olamayabilir.

Salı günü sabahına kadar bütün kritik pozisyonlar için kararımızı vermiş oluyoruz.

Gri pozisyonlar… Kamuoyunun anlayamadığı ve tartıştığı pozisyonlar gri pozisyonlar. Hakemin verdiği kararın dışına çıkılamayacak kararlar... Dünya karar verememiş, pozisyon doğruysa hakeme saygı duyacağız. Yorumcular da bazen gri pozisyon olduğunu ve hakeme güvenmemiz gerektiğini söyler. Biz de böyle düşünüyoruz."

"Elle oynamalarda sorun yaşıyoruz. Dünyada da sorun, İngiltere'de de sorun. Her ele çarpma penaltı değil! El topa mı gidiyor, top ele mi geliyor? Eli açarak risk alıyorsa, sonucuna katlanacak. Biraz ülkenin futbol anlayışına da bağlı.

Mesela İngiltere'de topun oyunda kalma süresi, fauller çok farklı. Oradaki oyuncular da topa hamle yapıyor. Bizde rakibe hamle yapılıyor, faul sayısı artıyor.

Elle oynamalarda Portekiz, İspanya ve İtalya da bizim gibi."