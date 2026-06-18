Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

Bu yıl 3'üncü kez yoğun gündemle toplanacak olan MGK'da, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakat ile kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilecek.

Toplantıda; 'terörsüz Türkiye' süreci çerçevesinde, sahadaki son durumun istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılması ve süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan MGK toplantısında, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alınacak.