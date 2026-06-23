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Kaynak: İHA

Alanya'da yaşayan iki çocuk annesi Selda Özlem (50), iki yıl önce büyük bir hayalle girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ALKÜ ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü kazandı. Ancak okul kaydını yaptırdığı günün hemen ertesi günü, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki kızı İlayda Özlem'e Hodgkin Lenfoma (Lenf Kanseri) teşhisi konulduğunu öğrendi.

"EĞER SEN DÜŞERSEN BEN DE YENEMEM"

Kızının ileri evre kanser olduğunu öğrenen anne Selda Özlem, yıkılarak okulu tamamen bırakmayı düşündü. Ancak kanserle savaşmaya hazırlanan kızı İlayda, annesine tarihi bir ders vererek şu sözlerle engel oldu:

"Anne, eğer sen pes edip düşersen ben de bu kanseri yenemem. Bana söz verdiğin gibi o üniversiteye gideceksin ve o diplomayı gururla alacaksın."

Kızına söz veren anne, adeta zamanla ve zorluklarla yarışacağı iki yıllık bir maratona başladı.

KEMOTERAPİ HATLARINDA GELEN OKUL DERECESİ

Kızının ağır kemoterapi seansları için Ankara ve hastane koridorları arasında mekik dokuyan Selda Özlem, bir yandan da derslerine sıkı sıkı sarıldı. Yaşadığı süreç nedeniyle zaman zaman devamsızlık yapmak zorunda kalsa da azmini kaybetmedi; okulda öğrenci temsilciliği ve kalite yönetim sistemi gibi aktif ve dinamik sorumluluklar üstlendi.

"Okuldayken aklım, kalbim hep kızımdaydı ama onun için başarmak zorundaydım" diyen Özlem, iki yılın sonunda bölüm ikincisi ve okul dördüncüsü olarak mezuniyet kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

EN BÜYÜK ÖDÜL MEZUNİYETTEN BİR GÜN ÖNCE GELDİ

Özlem ailesi için asıl büyük mucize, diplomadan hemen önce yaşandı. Mezuniyet törenine 24 saat kala kızının hastanedeki son kritik sağlık kontrolleri yapıldı ve PET sonucu tertemiz çıktı. İlayda’nın kanseri tamamen yendiği müjdesi, mezuniyet alanını bir kutlama yerine çevirdi.

"HAYALLERİN PEŞİNDEN GİTMEK İÇİN ASLA GEÇ DEĞİLDİR"

Mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşayan ve başarısını kanseri dize getiren peyzaj mimarı kızına ve her an yanında olan eşi Orhan Özlem'e ithaf eden Selda Özlem, duygularını şu sözlerle aktardı:

"50 yaşında bu dereceyi almak benim için sadece akademik bir başarı değil, ailece verdiğimiz o büyük varoluş savaşının sembolüdür. Kızım yaşam enerjisiyle hepimize örnek oldu, mesleğine döndü."

Turizm sektöründen emekli olduktan sonra bu bölümü bitiren azimli anne, başarısının zorluklarla mücadele eden herkese ilham olmasını dileyerek, "Benim hikayem, hayallerin peşinden gitmek için yaşın hiçbir önemi olmadığının kanıtıdır. Şimdi hedefim dikey geçişle turizm fakültesini bitirip akademisyen olmak" dedi.