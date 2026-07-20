Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanmasını da eleştiren öğrenciler, "Diyecek bir şey bulamıyorum, Allah'ından butlan!" pankartı açtı.
Mezuniyet töreninde pankartlı mesajlar: ODTÜ yine gündemde
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde öğrencilerin taşıdığı pankartlar bu yıl da dikkat çekti. Ekonomiden ifade özgürlüğüne, kentleşmeden siyasi gelişmelere kadar birçok konuda mesaj veren öğrencilerin pankartları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Kaynak: Haber Merkezi
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Deniz Göktaş'a da destek veren psikoloji bölümü öğrencileri, "Dışarıda tutsak değil içeride özgür olan bölüm arkadaşımız Deniz'e selam: Neşemizi çalamayacaklar!!" dedi.
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"Okumak öyle çok da matah bi şey değil Ozan... İşte al bak İlkan abin okudu.. Noldu? Okuya okuya gitti köle oldu"
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"ODTÜ'lü dostum anlamadın galiba, işsiz kaldın!"
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"-Hocam misafirler geliyor gecekondular jüriye yetişmeyecek
-Tut şunun ucunu döşeyelim abi"
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"Depreme dayanıklı şehirler, eleştiriye dayanıklı kurumlar istiyoruz!"
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