Yeniçağ Gazetesi
20 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Mezuniyet töreninde pankartlı mesajlar: ODTÜ yine gündemde

Mezuniyet töreninde pankartlı mesajlar: ODTÜ yine gündemde

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde öğrencilerin taşıdığı pankartlar bu yıl da dikkat çekti. Ekonomiden ifade özgürlüğüne, kentleşmeden siyasi gelişmelere kadar birçok konuda mesaj veren öğrencilerin pankartları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Mezuniyet töreninde pankartlı mesajlar: ODTÜ yine gündemde - Resim: 1

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanmasını da eleştiren öğrenciler, "Diyecek bir şey bulamıyorum, Allah'ından butlan!" pankartı açtı.

1 6
Mezuniyet töreninde pankartlı mesajlar: ODTÜ yine gündemde - Resim: 2

Deniz Göktaş'a da destek veren psikoloji bölümü öğrencileri, "Dışarıda tutsak değil içeride özgür olan bölüm arkadaşımız Deniz'e selam: Neşemizi çalamayacaklar!!" dedi.

2 6
Mezuniyet töreninde pankartlı mesajlar: ODTÜ yine gündemde - Resim: 3

"Okumak öyle çok da matah bi şey değil Ozan... İşte al bak İlkan abin okudu.. Noldu? Okuya okuya gitti köle oldu"

3 6
Mezuniyet töreninde pankartlı mesajlar: ODTÜ yine gündemde - Resim: 4

"ODTÜ'lü dostum anlamadın galiba, işsiz kaldın!"

4 6
Mezuniyet töreninde pankartlı mesajlar: ODTÜ yine gündemde - Resim: 5

"-Hocam misafirler geliyor gecekondular jüriye yetişmeyecek

-Tut şunun ucunu döşeyelim abi"

5 6
Mezuniyet töreninde pankartlı mesajlar: ODTÜ yine gündemde - Resim: 6

"Depreme dayanıklı şehirler, eleştiriye dayanıklı kurumlar istiyoruz!"

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro